Зеленский рассказал, что украинские военные «очень мощно» отвечают на обстрелы

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае обстрелов украинских военных на Донбассе они всегда «очень мощно» отвечают.



«У нас в Украине никто ничего не ждет. Вы знаете, что когда по нам стреляют — мы всегда отвечаем и очень мощно», — сказал он на брифинге с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой в четверг в Станице Луганской.



Так Зеленский ответил на вопрос журналистки, будут ли отвечать украинские военные на нарушение режима прекращения огня после перемирия 27 июля.

Накануне Трехсторонняя контактная группа на заседании приняла дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе. Они вступят в силу с 27 июля.



Эти меры включают конкретные пункты, которые запрещают сторонам конфликта вести боевые действия.