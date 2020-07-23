«ЛНР» отменила 14-дневную самоизоляцию для прибывающих из России

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник отменил необходимость соблюдения 14-дневного режима самоизоляции для прибывающих с территории РФ. Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.



В тоже время необходимость соблюдения 14-дневного режима самоизоляции сохраняется для прибывающих с подконтрольной Украине территории.

В тоже время жителям подконтрольной группировкам «Л-ДНР» территорий необходимо отправиться на 14-дневную самоизоляцию при в Россию.



С 1 июля «ДНР» сняла ограничения на выезд в Россию, которые были введены весной из-за коронавируса. Кроме того, местным жителям, которые возвращаются из РФ, не нужно проходить самоизоляцию.