В «ЛНР» рассказали о вспышке COVID-19 в Лутугино

Группировка «ЛНР» заявила, что на территории города Лутугино были очаги коронавирусной инфекции и их на данный момент устранили. По данным «ЛНР», в городе, который группировка временно контролирует, медики выявили 81 случай заражения коронавирусом.



При этом ранее в сводках «ЛНР» по заболеваемости коронавирусом не упоминался Лутугинский район либо информация о вспышке COVID-19 в самом городе.



Всего по состоянию на вечер 23 июля в отдельных районах Луганской области «ЛНР» признала 605 случаев COVID-19. Выздоровели – 540 человек, умерли – 15.