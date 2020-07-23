Несколько районов Донетчины получают воду по графику, пока не отремонтирован водопровод

В Донецкой области продолжается ремонт участка канала Северский Донец-Донбасс в районе Торецка.



В Донецкой областной госадминистрации сообщают, что пока ремонт не завершен, водоснабжение населенных пунктов Покровского, Селидовского, Александровского, Добропольского и Волновахского районов сокращено на 10%. Воду подают из резервуаров по графику.



Работники «Воды Донбасса» планируют продолжить ремонт завтра, если будут соблюдены режим тишины и гарантии безопасности, ведь объект находится у линии фронта.

Ряд городов Донецкой области - Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Торецк - постепенно получают воду после двух крупных аварий. На Втором Донецком водопроводе восстанавливается гидравлическая система.