Штаб ООС: Боевики вскрыли тело убитого военного медика и долго не отдавали украинской стороне

Члены незаконных вооруженных формирований изувечили тело убитого на Донбассе медика Николая Ильина и оставили истекать кровью морского пехотинца Ярослава Журавля, которого сослуживцы не смогли эвакуировать с поля боя у поселка Зайцево. Об этом в командовании операции Объединенных сил на Донбассе рассказали «BBC News Украина».



Украинские военные рассказали, что боевики «ДНР» передали эвакуационной группе тела с необратимыми трупными изменениями, что может свидетельствовать о том, что их не хранили в морге.



Сами погибшие были без своей военной формы. Тело военного медика вскрыли.



«Кроме того, установить, из какого оружия был убит военный медик, по результатам судмедэкспертизы было невозможно, потому что пораженные органы и кости, а также поражающие элементы были изъяты представителями российско-оккупационных войск в морге Горловки на временно оккупированной территории Донецкой области», — говорится в сообщении командования ООС.

13 июля на запрос украинской стороны СЦКК в координации с СММ ОБСЕ была спланирована эвакуация тела погибшего военнослужащего ВСУ лейтенанта Дмитрия Красногрудя, погибшего в результате подрыва на взрывном устройстве в «серой зоне» в районе поселка Зайцево. При этом военнослужащие ВСУ получили со стороны боевиков гарантии безопасности и обязательства о прекращении огня в районе Зайцево в период с 14.00 до 18.00 (по киевскому времени). Но в тот день группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела сослуживца, обстреляли. В результате обстрела военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один получил боевую травму.



Тела двух погибших и один раненный военнослужащий остались на месте обстрела. Были начаты переговоры с СММ ОБСЕ об их эвакуации. 15 июля тело одного военнослужащего было возвращено.



17 июля боевики передали тело погибшего, которые впоследствии идентифицировали как военного медика Николая Ильина.



18 июля группировка «ДНР» заявила об обнаружении тела третьего украинского военнослужащего, который погиб в районе населенного пункта Зайцево под Горловкой.



21 июля вооруженные формирования передали на подконтрольную правительству территорию тело сержанта Ярослава Журавля.



Прокуратура Донецкой области начала досудебное расследование по факту нарушения боевиками законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.