«ДНР» в пятницу откроет пункт пропуска «Еленовка» на один день

Группировка «ДНР» в пятницу, 24 июля, планирует открыть контрольный пункт «Еленовка» на въезд и выезд. Он соединен дорожным коридором с украинским КПВВ «Новтороицкое».



Выехать из Донецка можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать — по заранее согласованным спискам, которые формирует штаб «ДНР» по коронавирусу.



При этом прибывшие с украинской стороны обязаны пройти двухнедельную обсервацию в больнице.

В связи с тем, что боевики пропускают в сторону Донецка не всех граждан, а только по спискам, украинские пограничники поясняют желающим пересечь линию соприкосновения, что лучше это делать, если они уверены, что их пропустят.



Пропуск через блокпост «ДНР» будет осуществляться с 9:00 до 18:00. В свою очередь КПВВ «Новотроицкое» работает с 7:00 до 20:00.



В прошлый раз КПВВ «Еленовка» открывался 20 июля.



Как сообщалось, «ДНР» получает тысячи заявок на пересечение КППВ. При этом обращения рассматривают от 15 до 30 дней.

