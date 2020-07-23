Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ДНР» в пятницу откроет пункт пропуска «Еленовка» на один день

23 июля 2020, 22:08

«ДНР» в пятницу откроет пункт пропуска «Еленовка» на один день

Группировка «ДНР» в пятницу, 24 июля, планирует открыть контрольный пункт «Еленовка» на въезд и выезд. Он соединен дорожным коридором с украинским КПВВ «Новтороицкое».

Выехать из Донецка можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать — по заранее согласованным спискам, которые формирует штаб «ДНР» по коронавирусу.

При этом прибывшие с украинской стороны обязаны пройти двухнедельную обсервацию в больнице.

В связи с тем, что боевики пропускают в сторону Донецка не всех граждан, а только по спискам, украинские пограничники поясняют желающим пересечь линию соприкосновения, что лучше это делать, если они уверены, что их пропустят.  

Пропуск через блокпост «ДНР» будет осуществляться с 9:00 до 18:00. В свою очередь КПВВ «Новотроицкое» работает с 7:00 до 20:00.

В прошлый раз КПВВ «Еленовка» открывался 20 июля.

Как сообщалось, «ДНР» получает тысячи заявок на пересечение КППВ. При этом обращения рассматривают от 15 до 30 дней.

ТЕГИ

Прочее
еленовка Ситуация на КПВВ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:08
«ДНР» в пятницу откроет пункт пропуска «Еленовка» на один день
20:25
В «ЛНР» рассказали о вспышке COVID-19 в Лутугино
17:52
«ЛНР» отменила 14-дневную самоизоляцию для прибывающих из России
14:07
Красный крест отправил гуманитарную помощь в Донецк
12:29
В Горловке начался ремонт поврежденной магистрали канала «Северский Донец — Донбасс»
11:46
«ДНР» за сутки зарегистрировала 25 новых случаев коронавируса и одну смерть
10:24
В «ЛНР» заявили о трех новых случаях инфицирования коронавирусом 
09:08
ОБСЕ зафиксировала передвижение военной колонны у границы с Россией на Донбассе
23:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
13:22
«ДНР» собрала более 400 выпускников в одном помещении на фоне COVID-19
12:20
«Колоссальная утечка воды». В Горловке поврежден канал Северский Донец-Донбасс
10:33
«ДНР» сообщила о 1550 случаях коронавируса
09:45
Число заболевших коронавирусом в ОРЛО превысило 600
23:29
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:15
В Макеевке людям пришлось живой стеной защищать лесопосадку от вырубки
все новости
22:45
СМИ рассказало, кто вместе с Гиркиным в Славянске в 2014 году казнил людей
22:08
«ДНР» в пятницу откроет пункт пропуска «Еленовка» на один день
21:37
Штаб ООС: Боевики вскрыли тело убитого военного медика и долго не отдавали украинской стороне
21:08
Несколько районов Донетчины получают воду по графику, пока не отремонтирован водопровод
20:25
В «ЛНР» рассказали о вспышке COVID-19 в Лутугино
20:09
Ультрас «Динамо» выступили против Мирчи Луческу на посту тренера киевского клуба
19:30
В России говорят, что не поняли решение Рады о выборах на Донбассе
19:05
Президенты Украины и Швейцарии приехали на Донбасс. Подробности ►
18:54
Зеленский: Украина хочет детализации Минских соглашений
17:52
«ЛНР» отменила 14-дневную самоизоляцию для прибывающих из России
17:47
Зеленский рассказал, что украинские военные «очень мощно» отвечают на обстрелы
17:34
Зеленский: Ждем, что договор о прекращении огня на Донбассе подпишет «нормандская четверка»
17:10
Лесной пожар в Луганской области потушили
16:41
Донецкий медуниверситет намерен взыскать с фирмы-посредника долг за обучение иностранных студентов
16:23
Полтавский угонщик отпустил полковника полиции и скрылся в лесопосадке
все новости
ВИДЕО
Президенты Украины и Швейцарии приехали на Донбасс. Подробности ►
23 июля, 19:05
Захватчик автобуса в Луцке задержан. Подробности
21 июля, 21:47
Почему Кремль требует особый статус для Донбасса и формулу Штайнмайера? ►
21 июля, 19:08

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция