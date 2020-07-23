СМИ рассказало, кто вместе с Гиркиным в Славянске в 2014 году казнил людей

Весной и летом 2014 года, когда Славянск (Донецкая область) был захвачен пророссийскими вооруженными формированиями, судьбу отдельных людей решали на импровизированных «военно-полевых трибуналах». Об этом рассказывает «Радио Свобода» в своем расследовании.



Незаконный суд создал полковник ФСБ РФ в отставке, полевой командир «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков). Он взял за основу своего «трибунала» закон времен Второй мировой войны.



Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года, на который ссылался Гиркин, предусматривал смертную казнь. Украина отменила ее в 2000 году, в России на нее с 1996 года действует мораторий. К смертной казни приговаривали за преступления, которые Гиркин называл «тяжкими», при этом под ними понимались как мелкая кража, так и убийство.



Издание пишет, что по таким «законам» боевики расстреляли троих местных жителей Дмитрия Славова, Николая Лукьянова и Алексея Пичко.



Как минимум еще трое человек, не указанных в найденных документах, были, по всей видимости, казнены по приказу Гиркина, а не по решению «трибунала».



На основании документов, найденных в кабинете Гиркина в здании СБУ в Славянске, расследований по открытым источниками и бесед с десятками предполагаемых жертв пыток, а также со свидетелями и родственниками погибших, журналисты «Радио Свобода» установили личности семерых из девяти участников «военно-полевых трибуналов»: Игорь Гиркин, Виктор Аносов, Вячеслав Апраксимов, Михаил Николаев, Юрий Владимирович (фамилия неизвестна) с позывным «Адвокат», Александр Зюбанов, Сергей Трифонов, Павел Воловой, Сергей Здрылюк и человек с позывным «Берия».



Кроме того, журналисты обнаружили, что один из соратников Гиркина - Виктор Аносов связан с Владиславом Сурковым, который во время казней был одним из ближайших помощников президента России Владимира Путина и архитектором политики Кремля в Украине.

Игорь Гиркин заявил, что на нем частично лежит ответственность за убийство депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака, которое произошло в апреле 2014 года. Гиркин признался, что приказал расстрелять двоих украинских активистов, тела которых нашли вместе с телом убитого депутата. Также он заявил, что отдавал приказы о расстреле боевиков, когда находился в Славянске весной 2014 года.