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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

23 июля 2020, 23:28

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

На подконтрольной Украине части Донецкой области подтверждены 818 случаев коронавирусной инфекции. При этом 593 человека выздоровели, а 11 — скончались. На лечении остается 214 человек.

Городской голова Славянска Вадим Лях сообщил, что инфицирован коронавирусом.

За все время исследований на Луганщине диагноз коронавирус лабораторно подтвержден у 119 человек. Из них выздоровели — 85, лечатся — 33.

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией, которые признала группировка «ЛНР» с начала пандемии, увеличилось до 604.

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник отменил необходимость соблюдения 14-дневного режима самоизоляции для прибывающих с территории РФ. В тоже время необходимость соблюдения 14-дневного режима самоизоляции сохраняется для прибывающих с подконтрольной Украине территории.

«ЛНР» заявила, что на территории города Лутугино были очаги коронавирусной инфекции и их на данный момент устранили. По данным «ЛНР», в городе, который группировка временно контролирует, медики выявили 81 случай заражения коронавирусом.

Группировка «ДНР» подтвердила 1 575 случаев инфекции COVID-19 в отдельных районах Донецкой области, из них на лечении — 742 пациента, выписаны — 740 человек, летальных случаев — 93.

Политика

В ОБСЕ разъяснили, что означает договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня на Донбассе. Огонь должен прекратиться 27 июля до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта.

Украина настаивает на том, чтобы режим соблюдения «тишины» на Донбассе был детально расписан. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Во время заседания Трехсторонней контактной группы стороны договорились об открытии двух новых контрольных пункта въезда-выезда на линии соприкосновения в Золотом и Счастье Луганской области не позднее 10 ноября 2020 года.

Боевые действия

Миссия ОБСЕ 20 июля зафиксировала передвижение колонны у границы с Россией в неподконтрольном Украине районе Луганской области, где отсутствуют погранично-пропускные сооружения.

Общество

Международный комитет Красного креста отправил в отдельные районы Донецкой и Луганской областей семь грузовиков с гуманитарным грузом.

В Горловке началось восстановление поврежденной обстрелами магистрали канала «Северский Донец — Донбасс».

Права человека

Весной и летом 2014 года, когда Славянск (Донецкая область) был захвачен пророссийскими вооруженными формированиями, судьбу отдельных людей решали на импровизированных «военно-полевых трибуналах». Журналисты «Радио Свобода» установили личности семерых из девяти участников «военно-полевых трибуналов».

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