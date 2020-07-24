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ЕС поддерживает усилия Зеленского и ТКГ по прекращению огня на Донбассе

24 июля 2020, 11:14

ЕС поддерживает усилия Зеленского и ТКГ по прекращению огня на Донбассе

Высокий представитель ЕС Хосеп Боррель поддержал усилия Президента Зеленского в имплементации Минских договоренностей и поприветствовал усилия Трехсторонней контактной группы по установлению полного прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте Европейской Службы внешних действий после встречи Борреля с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

«Высокий представитель ЕС/Вице-президент Еврокомиссии поприветствовал усилия Президента Зеленского в имплементации Минских соглашений, и подтвердил полную поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он поддержал последние решения, принятые во время встречи Трехсторонней контактной группы относительно дополнительных мер по прекращению огня с 27 июля, которое имеет целью обеспечить широкое, устойчивое и неограниченное прекращения огня, и подчеркнул необходимость прогресса в выполнении мероприятий, согласованный в нормандской формате во время саммита в Париже в декабря 2019 года», — говорится в сообщении.

Высокий представитель ЕС также подтвердил ожидания ЕС относительно взаимности со стороны России в поддержке усилий Украины в полном выполнения Минских договоренностей. Также он надеется, что Россия использует собственное влияние на вооруженные формирования, которые поддерживает.

Он подтвердил, что санкции против Российской Федерации продолжают применяться.

Ранее в ООН прокомментировали достигнутые договоренности по прекращению огня на Донбассе.

Напомним, 22 июля стороны в Трехсторонней контактной группе подписали дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе. Ожидается, что с понедельника 27 июля вступят в силу приказы военного командования Украины и поддерживаемых РФ группировок «ДНР» и «ЛНР» о соблюдении режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

На этом же заседании ТКГ договорились об открытии двух новых КПВВ в Золотом и Счастье в Луганской области. Новые понкты пропуска должны заработать не позднее 10 ноября 2020 года.

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