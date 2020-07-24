В ВСУ — 17 новых случаев коронавируса за сутки

В Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 147 человек, из них 17 новых случаев зафиксировано за последние сутки. Об этом сообщила пресс-служба Командования Медицинских Сил ВСУ.



Из числа новых заболевших 3 военнослужащих находятся в учреждениях здравоохранения, 14 — лечатся дома под присмотром медицинской службы. Как сообщается, состояние всех инфицированных удовлетворительное.



Всего за время пандемии выздоровели — 565 военнослужащих и работников ВСУ, летальных случаев — 5. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 411 человек.

За сутки 23 июня в Украине выявили 972 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии в стране составило 62 823 человека. Из них выздоровевших — 34 886, умер из-за коронавируса 1 571 человек. Кроме того, в этот день установлен антирекорд по числу госпитализированных с COVID-19.



