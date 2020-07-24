Расшифровка «черных ящиков» подтвердила факт незаконного вмешательства в сбитый в Иране самолет МАУ

Расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране украинского авиалайнера «Международных авиалиний Украины» подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.



«Благодарен всем партнерам, которые помогли приблизить этот момент. Черные ящики [рейса] PS752 были успешно считаны и расшифрованы. Расшифровка подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет. Мы ждем иранскую сторону на первый раунд переговоров на следующей неделе», — написал он на странице в Twitter.

Самолет Boeing 737-800 МАУ, следовавший из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. В результате крушения самолета погибли все 176 человек, среди которых 11 — украинцев. Через три дня после авиакатастрофы Иран официально признал, что самолет был сбит силами ПВО. Власти страны утверждают, что это произошло непреднамеренно.



До конца июня Иран не спешил отправлять «черные ящики» со сбитого самолета для анализа зарубежными специалистами. Лишь 29 июня военный прокурор провинции Тегеран Голам Аббас Торки заявил, что ящики отправили во Францию. По словам Торки, ящики были повреждены, поэтому иранские эксперты не смогли их расшифровать. Прокурор также заверил, что причиной трагедии стала человеческая ошибка, а не приказ.