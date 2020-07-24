Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Расшифровка «черных ящиков» подтвердила факт незаконного вмешательства в сбитый в Иране самолет МАУ

24 июля 2020, 13:42

Расшифровка «черных ящиков» подтвердила факт незаконного вмешательства в сбитый в Иране самолет МАУ

Расшифровка бортовых самописцев сбитого в Иране украинского авиалайнера «Международных авиалиний Украины» подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

«Благодарен всем партнерам, которые помогли приблизить этот момент. Черные ящики [рейса] PS752 были успешно считаны и расшифрованы. Расшифровка подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет. Мы ждем иранскую сторону на первый раунд переговоров на следующей неделе», — написал он на странице в Twitter.

Самолет Boeing 737-800 МАУ, следовавший из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января вскоре после вылета из иранской столицы. В результате крушения самолета погибли все 176 человек, среди которых 11 — украинцев. Через три дня после авиакатастрофы Иран официально признал, что самолет был сбит силами ПВО. Власти страны утверждают, что это произошло непреднамеренно.

До конца июня Иран не спешил отправлять «черные ящики» со сбитого самолета для анализа зарубежными специалистами. Лишь 29 июня военный прокурор провинции Тегеран Голам Аббас Торки заявил, что ящики отправили во Францию. По словам Торки, ящики были повреждены, поэтому иранские эксперты не смогли их расшифровать. Прокурор также заверил, что причиной трагедии стала человеческая ошибка, а не приказ.

ТЕГИ

Прочее
Крушение Мау

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:55
День открытой «Еленовки»: ситуация на КПВВ под Донецком
12:22
«ДНР» подтвердила, что будет открывать КПВВ под Донецком дважды в неделю
11:54
«ДНР» не хочет, чтобы «нормандская четверка» подписала договоренности о перемирии
11:17
«ДНР» зафиксировала 36 заболевших и одну смерть от COVID-19 за сутки
23:28
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:08
«ДНР» в пятницу откроет пункт пропуска «Еленовка» на один день
20:25
В «ЛНР» рассказали о вспышке COVID-19 в Лутугино
17:52
«ЛНР» отменила 14-дневную самоизоляцию для прибывающих из России
14:07
Красный крест отправил гуманитарную помощь в Донецк
12:29
В Горловке начался ремонт поврежденной магистрали канала «Северский Донец — Донбасс»
11:46
«ДНР» за сутки зарегистрировала 25 новых случаев коронавируса и одну смерть
10:24
В «ЛНР» заявили о трех новых случаях инфицирования коронавирусом 
09:08
ОБСЕ зафиксировала передвижение военной колонны у границы с Россией на Донбассе
23:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
13:22
«ДНР» собрала более 400 выпускников в одном помещении на фоне COVID-19
все новости
13:42
Расшифровка «черных ящиков» подтвердила факт незаконного вмешательства в сбитый в Иране самолет МАУ
13:05
В Кремле ответили на предложение Зеленского расшифровать Минские соглашения
12:55
День открытой «Еленовки»: ситуация на КПВВ под Донецком
12:22
«ДНР» подтвердила, что будет открывать КПВВ под Донецком дважды в неделю
12:20
В ВСУ — 17 новых случаев коронавируса за сутки
11:54
«ДНР» не хочет, чтобы «нормандская четверка» подписала договоренности о перемирии
11:17
«ДНР» зафиксировала 36 заболевших и одну смерть от COVID-19 за сутки
11:14
ЕС поддерживает усилия Зеленского и ТКГ по прекращению огня на Донбассе
10:27
Зеленский: Ответственность за перемирие на Донбассе должна нести «нормандская четверка»
10:27
РФ отказывается утвердить 13 районов для разминирования на Донбассе
09:31
В Украине установлен антирекорд по числу госпитализированных с COVID-19 за сутки
09:18
В ООН прокомментировали договоренности по прекращению огня на Донбассе
09:00
В Украине выявили 972 заболевших коронавирусом за сутки
08:20
На Донетчине — 12 новых случаев коронавируса
08:17
Штаб ООС зафиксировал 8 обстрелов на Донбассе, без потерь
все новости
ВИДЕО
Президенты Украины и Швейцарии приехали на Донбасс. Подробности ►
23 июля, 19:05
Захватчик автобуса в Луцке задержан. Подробности
21 июля, 21:47
Почему Кремль требует особый статус для Донбасса и формулу Штайнмайера? ►
21 июля, 19:08

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция