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Бывший главный санврач России пренебрег карантином в Донецке

24 июля 2020, 15:07

Бывший главный санврач России пренебрег карантином в Донецке

Депутат Госдумы России, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко приехал в подконтрольный группировке «ДНР» Донецк, где принял участие во вручении «дипломов» российского образца выпускникам. Об этом сообщает сепаратистский ресурс ДАН.

Массовое мероприятие прошло в гостинице Shakhtar Plaza. В зале отеля присутствовали выпускники, глава «ДНР» Денис Пушилин, «министр образования» Михаил Кушаков, руководители подконтрольных «ДНР» вузов.

По словам Пушилина, в этом году «дипломы» российского образца получили порядка 2000 выпускников. Также он передал вузам документы о прохождении государственной аккредитации в РФ.

Отметим, что на мероприятии не соблюдались меры предосторожности в связи с коронавирусом. Выпускники и «почетные гости» были рассажены без соблюдения социальной дистанции. Все присутствующие были без масок.

На одной из фотографий запечатлено, как Онищенко целует руку выпускницы.

В российском парламенте Онищенко является первым заместителем председателя комитета по образованию. Будучи врачом-эпидемиологом по образованию, он часто комментирует ситуацию с коронавирусом в российских СМИ. В начале июля Онищенко выступил против тотальных запретов осенью в связи с COVID-19.

Вместе с тем он отметил, что уже сейчас россияне перестали соблюдать масочный режим и проведение дезинфекции, а чтобы избежать новых пиков болезни, «нужно вести себя культурно с точки зрения здоровья».

В среду в Shakhtar Plaza состоялось подобное мероприятие — награждение выпускников школ. Тогда также не соблюдались меры безопасности в связи с COVID-19.

За минувшие сутки «ДНР» выявила 36 заболевших коронавирусом. Общее число заболевших составляет 1611 человек. Из них выписаны 747 человек, летальных случаев — 94. Продолжают болеть 770 пациента.

Власти Украины не признают «дипломы», которые выдают группировки «ДНР» и «ЛНР». В Украине реализуются программы для привлечения абитуриентов с неподконтрольных территорий в вузы страны.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о возможности поступления в украинские вузы жителей ОРДЛО и Крыма без обязательной сдачи ВНО. Верховная Рада приняла этот документ 3 июля. Также закон открывает возможность получения бесплатного высшего образования по квотам.

Этим летом «Л-ДНР» не пропускают абитуриентов на подконтрольную Украине территорию для сдачи внешнего независимого оценивания и подачи документов на поступление. Это делается под предлогом ограничения работы пунктов пропуска из-за коронавируса.

Правительство Украины разрабатывает механизм онлайн-подачи документов абитуриентами с неподконтрольных территорий.

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