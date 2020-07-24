Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Режим тишины»: на Донетчине восстанавливают ЛЭП, поврежденную обстрелами

24 июля 2020, 15:29

«Режим тишины»: на Донетчине восстанавливают ЛЭП, поврежденную обстрелами

Обновлено. Ремонт ЛЭП 10 кВ «ПС Светлодарск - Калинина №1» завершился, электроснабжение в поселке Луганское, которое отсутствовало с 18 июля, восстановлено в полном объеме. Саперы обнаружили один взрывоопасный предмет на прилегающей территории.

Ремонтные бригады ДТЭК «Донецкие электросети» восстанавливают поврежденную в результате обстрелов линию электропередач. Она питала часть населенного пункта Луганское Бахмутского района.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Поврежденная линия ЛЭП 10 кВ находится в непосредственной близости к линии соприкосновения, поэтому проводить ремонтные работы будут в сопровождении пиротехнического расчета ГСЧС Украины, а также с участием представителей ОБСЕ и СЦКК. По всей видимости, через ОБСЕ была достигнута договоренность о прекращении огня на в этом районе на период ремонта.

По словам Кириленко, к восстановительным работам привлечены 28 человек и 8 единиц техники, из них от ДСНС 5 человек и 2 единицы техники.

Напомним, штаб ООС за сутки 23 июля зафиксировал 8 обстрелов боевиков на Донбассе. Потерь со стороны украинских военных нет.

ТЕГИ

Люди
Павел Кириленко
Прочее
Восстановление ЛЭП

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:07
Бывший главный санврач России пренебрег карантином в Донецке
12:55
День открытой «Еленовки»: ситуация на КПВВ под Донецком
12:22
«ДНР» подтвердила, что будет открывать КПВВ под Донецком дважды в неделю
11:54
«ДНР» не хочет, чтобы «нормандская четверка» подписала договоренности о перемирии
11:17
«ДНР» зафиксировала 36 заболевших и одну смерть от COVID-19 за сутки
23:28
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:08
«ДНР» в пятницу откроет пункт пропуска «Еленовка» на один день
20:25
В «ЛНР» рассказали о вспышке COVID-19 в Лутугино
17:52
«ЛНР» отменила 14-дневную самоизоляцию для прибывающих из России
14:07
Красный крест отправил гуманитарную помощь в Донецк
12:29
В Горловке начался ремонт поврежденной магистрали канала «Северский Донец — Донбасс»
11:46
«ДНР» за сутки зарегистрировала 25 новых случаев коронавируса и одну смерть
10:24
В «ЛНР» заявили о трех новых случаях инфицирования коронавирусом 
09:08
ОБСЕ зафиксировала передвижение военной колонны у границы с Россией на Донбассе
23:42
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
все новости
17:35
Как безопасно путешествовать на поезде в эпоху коронавируса ►
17:14
В Луганской области снова начался пожар — загорелась трава
17:02
Резников снова высказался о модернизации Минских соглашений
16:46
Суркис объяснил фанатам «Динамо» назначение Луческу главным тренером
16:01
Мариуполь привлек 750 миллионов гривен инвестиций на восстановление социальных объектов
15:29
«Режим тишины»: на Донетчине восстанавливают ЛЭП, поврежденную обстрелами
15:07
Бывший главный санврач России пренебрег карантином в Донецке
13:42
Расшифровка «черных ящиков» подтвердила факт незаконного вмешательства в сбитый в Иране самолет МАУ
13:05
В Кремле ответили на предложение Зеленского расшифровать Минские соглашения
12:55
День открытой «Еленовки»: ситуация на КПВВ под Донецком
12:22
«ДНР» подтвердила, что будет открывать КПВВ под Донецком дважды в неделю
12:20
В ВСУ — 17 новых случаев коронавируса за сутки
11:54
«ДНР» не хочет, чтобы «нормандская четверка» подписала договоренности о перемирии
11:17
«ДНР» зафиксировала 36 заболевших и одну смерть от COVID-19 за сутки
11:14
ЕС поддерживает усилия Зеленского и ТКГ по прекращению огня на Донбассе
все новости
ВИДЕО
Как безопасно путешествовать на поезде в эпоху коронавируса ►
24 июля, 17:35
Президенты Украины и Швейцарии приехали на Донбасс. Подробности ►
23 июля, 19:05
Захватчик автобуса в Луцке задержан. Подробности
21 июля, 21:47

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция