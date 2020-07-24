«Режим тишины»: на Донетчине восстанавливают ЛЭП, поврежденную обстрелами

Обновлено. Ремонт ЛЭП 10 кВ «ПС Светлодарск - Калинина №1» завершился, электроснабжение в поселке Луганское, которое отсутствовало с 18 июля, восстановлено в полном объеме. Саперы обнаружили один взрывоопасный предмет на прилегающей территории.



Ремонтные бригады ДТЭК «Донецкие электросети» восстанавливают поврежденную в результате обстрелов линию электропередач. Она питала часть населенного пункта Луганское Бахмутского района.



Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.



Поврежденная линия ЛЭП 10 кВ находится в непосредственной близости к линии соприкосновения, поэтому проводить ремонтные работы будут в сопровождении пиротехнического расчета ГСЧС Украины, а также с участием представителей ОБСЕ и СЦКК. По всей видимости, через ОБСЕ была достигнута договоренность о прекращении огня на в этом районе на период ремонта.



По словам Кириленко, к восстановительным работам привлечены 28 человек и 8 единиц техники, из них от ДСНС 5 человек и 2 единицы техники.

Напомним, штаб ООС за сутки 23 июля зафиксировал 8 обстрелов боевиков на Донбассе. Потерь со стороны украинских военных нет.