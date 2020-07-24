Вблизи населенного пункта Трехизбенка в Луганской области вновь начался пожар. На этот раз произошло возгорание травяного настила. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



К тушению привлекли 16 человек и шесть единиц техники, из них от ГСЧС восемь человек личного состава и две единицы техники.



Отмечается, что в 15:57 возгорание было локализовано.

22 июля из-за обстрелов вблизи села Лопаскино на территории Трехизбенского лесничества возникло возгорание сухой травы и молодого леса. Спасатели ликвидировали огонь полностью в 14:30 23 июля.