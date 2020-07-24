Печерский суд закрыл производство против Зеленского из-за его неприкосновенности

Печерский районный суд Киева постановил закрыть административное производство в отношении президента Украины Владимира Зеленского, открытое по составленному 7 июля главой НАПК Александром Новиковым протоколу в связи с неподачей сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Об этом говорится в постановлении, передает «Интерфакс-Украина».



В документе отмечается, что глава государства не сообщил об изменениях в имущественном состоянии после того, как 10 июля 2019 года получил доход в виде возврата номинальной стоимости облигаций внутреннего государственного займа.



В суде отмечают, что президент является субъектом, на которого распространяется действие закона «О предотвращении коррупции», однако по ст.105 Конституции он пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий, против него не может быть возбуждено уголовное дело.



«Учитывая стандарты, которые устанавливает Конвенция для уголовного производства, на производство по делам об административных правонарушениях суд приходит к выводу, что при составлении протокола об административном правонарушении по ч.2 ст.172-6 КУоАП имеет место выдвижения "уголовного обвинения". Поэтому, учитывая положения ст.105 Конституции Украины... указанной выше прецедентной практики ЕСПЧ, суд приходит к выводу, что в отношении президента Украины на время исполнения им полномочий не может быть составлен протокол об административном правонарушении... и он не может быть привлечен к административной ответственности», — говорится в постановлении.



С учетом этих обстоятельств суд приходит к выводу, что составленный в отношении президента Украины протокол не согласуется с положениями ст.105 Конституции Украины, а потому не может быть признан допустимым доказательством события административного правонарушения.



В соответствии с требованиями п.1 ч.1 ст.247 КУоАП производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит прекращению в случае отсутствия события и состава административного правонарушения.