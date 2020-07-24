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ОБСЕ подтвердила ранение жительницы Донецка из-за обстрела

24 июля 2020, 22:08

ОБСЕ подтвердила ранение жительницы Донецка из-за обстрела

Миссия ОБСЕ подтвердила сообщение группировки «ДНР» о ранении жительницы Петровского района Донецка из-за обстрела, который произошел 21 июня. Об этом сообщается в отчете миссии.

«В ходе телефонного разговора женщина рассказала, что рано утром 21 июня, находясь в постройке во дворе своего дома на ул. Лукьяненко, 44, в микрорайоне Трудовские Петровского района, она услышала взрывы неподалеку. По ее словам, возвращаясь в дом, она услышала еще один взрыв и получила ранение левой стороны живота. Она добавила, что сын привез ее в больницу № 14 в Донецке», - говорится в отчете.

21 июля родственник женщины показал наблюдателям медицинскую справку, в которой указано, что 21 июня женщина (60–69 лет) получила осколочные ранения левой стороны брюшной полости.

21 июня медперсонал той же больницы рассказал наблюдателям, что женщина поступила к ним в утро этого дня.

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