ОБСЕ подтвердила ранение жительницы Донецка из-за обстрела

Миссия ОБСЕ подтвердила сообщение группировки «ДНР» о ранении жительницы Петровского района Донецка из-за обстрела, который произошел 21 июня. Об этом сообщается в отчете миссии.



«В ходе телефонного разговора женщина рассказала, что рано утром 21 июня, находясь в постройке во дворе своего дома на ул. Лукьяненко, 44, в микрорайоне Трудовские Петровского района, она услышала взрывы неподалеку. По ее словам, возвращаясь в дом, она услышала еще один взрыв и получила ранение левой стороны живота. Она добавила, что сын привез ее в больницу № 14 в Донецке», - говорится в отчете.



21 июля родственник женщины показал наблюдателям медицинскую справку, в которой указано, что 21 июня женщина (60–69 лет) получила осколочные ранения левой стороны брюшной полости.



21 июня медперсонал той же больницы рассказал наблюдателям, что женщина поступила к ним в утро этого дня.