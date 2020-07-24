В Лисичанске вандалы облили краской памятник освободителям города

Фото: Facebook / Дмитрий Михайлов

24 июня в Лисичанске неизвестные вандалы облили краской мемориал бойцам-освободителям города от боевиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил местный активист Дмитрий Михайлов.



Заместитель начальника Лисичанского отдела полиции Заза Липартия в комментарии «Суспільному» сообщил, что по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего).



Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на 5 лет или лишение свободы на тот же срок.