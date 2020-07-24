По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 июля

Ситуация с распространением Covid-19

За минувшие сутки в Украине обнаружили 972 новых случая заболевания коронавирусом, 886 пациентов из числа ранее больных выздоровели, 20 - умерли.



Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что за прошедшие сутки был установлен антирекорд по количеству госпитализаций людей с коронавирусом - 255 человек.



В целом за все время пандемии в стране подтверждено 62 823 случая COVID-19, из них 34 886 человек выздоровели, 1571 - умер. На подконтрольной территории Донецкой области известно о 830 случаях, в Луганской - о 118.



В отдельных районах Донецкой области выявлено 36 новых случаев заболевания коронавирусом, а также один летальный случай - умерла женщина в возрасте 76 лет.



Утверждается, что четыре случая заболевания выявлены у тех, кто прибыл с подконтрольной Украине территории 17 июля. Другие случаи обнаружены у людей, контактировавших с больными ранее. За все время пандемии группировка «ДНР» признала 1611 случай COVID-19. Из них уже выписаны 747 человек, летальных случаев - 94.



Группировка «ЛНР» не обнародовала данные о заболеваемости коронавирус за прошедшие сутки.



В Минздраве Украины нет официальных данных о количестве больных коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей.



Политика



Президент Владимир Зеленский считает, что ответственность за соблюдение полного прекращения огня на Донбассе должна нести лидеры «нормандской четверки».



В группировке «ДНР» считают, что новые договоренности о полном прекращении огня на Донбассе не нуждаются в письменном одобрении участников переговоров в «нормандском формате».



Вице-премьер-министр Украины, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что Украина будет предлагать лидерам «нормандского формата» поддержать модернизацию Минских соглашений, если в 2020 году их не удастся реализовать.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявление Владимира Зеленского о желании расшифровать Минские соглашения заявил, что подписанный в 2015 году документ не нуждается в детализации.



Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что Россия на переговорах в ТКГ отказывается утверждать уже согласованные 13 районов для разминирования.



Общество



Группировка «ДНР» будет осуществлять пропуск через линию соприкосновения возле Донецка по понедельникам и пятницам.



Сегодня «ДНР» на день возобновила работу КПВВ «Еленовка». Выехать из Донецка можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать — по заранее согласованным спискам штабом «ДНР» по коронавирусу. Прибывшие с подконтрольной Украине территории обязаны пройти двухнедельную обсервацию.