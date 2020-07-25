В Украине за сутки обнаружили более 1100 случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки 24 июля обнаружили 1106 случаев коронавирусного заболевания COVID-19. Это абсолютный антирекорд по количеству заболевших за сутки с начала эпидемии в стране.



Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины по распространению коронавируса.



В частности, за последние сутки 19 человек скончались, 611 — выздоровели.



Всего с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 63 929 человек, из них 35 497 пациентов выздоровели, а 1590 — умерли от осложнений. Сейчас продолжают лечиться 26842 человека.



Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировали в Ровенской области (143) и Киеве (129).



Ситуация в регионах:





У властей Украины нет достоверных данных о заболеваемости коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.



26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд — 1 109 новых инфицированных коронавирусом.

Правительство продлило адаптивный карантин в Украине до 31 августа.