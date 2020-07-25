«ДНР» сообщила о 34 заболевших и 2 смертях от коронавируса за сутки

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявлено 34 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Также зарегистрированы два летальных случая — умерла женщина в возрасте 91 года и мужчина 46 лет.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Как утверждается, один случай заболевания выявлен у прибывшего с подконтрольной Украине территории 17 июля и один — у прибывшего из РФ. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у людей, которые контактировали с заболевшими ранее.



Всего по состоянию на утро 25 июля «ДНР» признает 1645 случаев COVID-19. Из них выписаны 747 человек, летальных случаев — 96. Продолжают болеть 802 пациента.

У властей Украины нет достоверных данных о заболеваемости коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированном Крыму.



На подконтрольной Украине части Донецкой области всего выявлено 841 случаев COVID-19.