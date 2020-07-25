«ЛНР» сообщила о 606-м случае COVID-19

За минувшие сутки в отдельных районах Луганской области выявили 1 новый случай инфицирования коронавирусом COVID-19.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ЛНР».



Таким образом, всего «ЛНР» признает 606 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них выписали «с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус» в общей сложности 561 человек. С начала пандемии умерли 15 человек.

У властей Украины нет официальных данных о количестве заболевших на неподконтрольных территориях Донбасса.



На подконтрольной Украине части Луганской области всего выявлено 119 случаев COVID-19.