За 24 июля КПВВ в сторону Донецка пересекли 175 человек, в обратную — 208

В пятницу, 24 июля, группировка «ДНР» на день открыла КПВВ «Еленовка» под Донецком, который соединен дорожным коридором с КПВВ «Новотроицкое». В этот день в сторону Донецка КПВВ пересекли 175 человек, в сторону подконтрольной территории — 208.
Об этом сообщил волонтер гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.
Из числа следовавших на подконтрольную территорию у 7 человек были кнопочные телефоны и они не имели возможности установить приложение «Дій вдома» для прохождения самоизоляции. Их отправили на обсервацию в одно из медучреждений Донецкой области.
По причине отсутствия в списках «ДНР» на пропуск КПВВ в сторону неподконтрольной правительству территории не смогли пройти 22 человека.
Половину из них временно поселили в Свято-Никольском монастыре, другую половину, в числе которых 3 ребенка, разместили в шатрах ГСЧС на украинском пункте пропуска. Гуманитарная миссия «Пролиска» при поддержке агенства ООН по делам беженцев предоставила им продуктовые наборы быстрого приготовления и питьевую воду.
Напомним, группировка «ДНР» установила правила, согласно которым выехать из Донецка можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать — по заранее согласованным спискам, которые формирует штаб «ДНР» по коронавирусу.