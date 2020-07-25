В ВСУ за сутки зафиксировали 10 случаев COVID-19

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки выявили 10 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего сейчас болеет 155 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Из числа новых заболевших в учреждениях здравоохранения находится 4 человека (Военно-медицинский клинический центр Южного региона — 1 военнослужащий и 1 сотрудник ВСУ, Военно-медицинский клинический центр Западного региона — 1 военнослужащий, Ровенский военный госпиталь — 1 военнослужащий). На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 6 человек (Киевская область — 1 военнослужащий и 1 сотрудник ВСУ, Львовская область — 3 военнослужащеих, Одесская область — 1 военнослужащий).

Отмечается, что состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное.

Как сообщалось, в Украине вновь резко возросло количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 — за прошедшие сутки по состоянию на утро субботы зафиксировали 1106 новых инфицированных, 19 человек из числа ранее заболевших скончались, 611 выздоровели.