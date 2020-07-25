Зеленский предложил Украине срочно занять очередь за вакциной от COVID-19

Президент Владимир Зеленский контролирует, чтобы Украина была среди первых стран, которые смогут купить вакцину против COVID-19, когда препарат изготовят.



Об этом шла речь на совещании главы Украины с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств по эпидемиологической ситуации в стране и мерах по предотвращению распространения инфекции, заявила пресс-служба на сайте Офиса президента.



«Наши дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину производят уже в нескольких странах. Даже если она будет готова в следующем году, Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину. Мы должны думать об этом уже сейчас. Весь мир выстраивается в очереди», — подчеркнул Зеленский.



Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что по заданию президента проводит консультации и держит контакт с компаниями и дипломатами из разных стран, изучая этот вопрос.

Напомним, в Украине за минувшие сутки 24 июля обнаружили 1106 случаев коронавирусного заболевания COVID-19. Это абсолютный антирекорд по количеству заболевших за сутки с начала эпидемии в стране.