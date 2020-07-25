Кто против Пушилина в «ДНР»? Как расправляются с внутренней оппозицией ►

Как самопровозглашенная власть на Донбассе расправляется с внутренней оппозицией? Смотрите в этом выпуске «Донбасс сегодня»:



• В Донецке политическая жизнь остановилась в 2014 году. А теперь преследуют уже и своих — пророссийских активистов. В чем особенности так называемого «русского стиля» в политике?



• Что происходит на пунктах пропуска на линии соприкосновения и почему группировки «Л-ДНР» не открывают проезд?



• Куда ездят отдыхать жители Донецка: наш большой репортаж из неподконтрольного города.