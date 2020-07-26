В ОРДЛО заявили об одной смерти от коронавируса и пяти новых заболевших

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей за сутки медики выявили пять новых случаев инфицирования коронавирусом и один летальный случай, связанный с COVID-19.



О смерти 83-летнего мужчина вследствие заболевания коронавирусом заявили в так называемом «минздраве» группировки «ДНР». Кроме того, сообщается о трех новых заболевших.



Новые случаи коронавирусной инфекции якобы обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее.



В целом группировка признает 1648 случаев инфекции COVID-19 на подконтрольной боевикам территории. Из них на лечении – 804 пациента, выписаны – 747 человек, летальных случаев – 97.



На подконтрольной группировке «ЛНР» территории зарегистрировали 608 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки – два новых заболевших.



Утверждается, что полностью выздоровевший и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус выписано в общей сложности 565 человек. За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии умерли 15 человек.