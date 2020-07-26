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Правозащитники: В Антраците 4 месяца назад исчез местный житель

26 июля 2020, 12:07

Правозащитники: В Антраците 4 месяца назад исчез местный житель

В подконтрольном группировке «ЛНР» Антраците Луганской области в конце апреля исчез Александр Помников 1973 года рождения. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа.

Жена рассказала правозащитникам, что мужчина занимался перепродажей иностранной валюты. Перед исчезновением он сообщил ей, что едет на сделку по продаже 20 000 долларов. После его никто не видел, а машину нашли во дворах другого района города.

«Его жена неоднократно обращалась в оккупационную администрацию РФ в Антраците, но спустя четыре месяца оккупанты даже не возбудили уголовное дело. На сегодняшний день Александр Помников не найден, наши источники в так называемой милиции "ЛНР" сообщили нам, что он его поиск не ведется», — говорится в сообщении.

По словам источников правозащитников, Помников ехал на встречу с известным в Антраците Александром Рябовым и его партнерами на улицу Леси Украинский.

У Александра осталась жена и двое детей.

Восточная правозащитная группа отмечает, что готова предоставить все документы правоохранительным органам Украины и международным организациям для расследования этого дела.

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