«ДНР» откроет КПВВ «Еленовка» для въезда и выезда 27 июля

Группировка «ДНР» анонсировала открытие контрольного пункта въезда-выезда «Еленовка» для въезда и выезда 27 июля. Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН.



Отмечается, что время работы ​пункта пропуска с 9:00 до 18:00.



В группировке подчеркнули, что для необходимо разрешение штаба «ДНР», а для выезда нужна регистрация или прописка на подконтрольной Украине территории.



При этом все лица, прибывшие на подконтрольную «ДНР» территорию подлежат обязательной обсервации в учреждениях здравоохранения не менее 14 дней.

Ранее в группировке «ДНР» сообщили, что пропуск через линию соприкосновения будет осуществлять по понедельникам и пятницам.