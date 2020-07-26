Степанов: 20-25% результатов ПЦР-тестов на коронавирус могут быть ложноотрицательными

Из-за ряда различных факторов около четверти результатов ПЦР-исследований на коронавирус могут давать ложный отрицательный результат. Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.



В частности, ошибочный результат может появиться в том случае, если вирус сконцентрировался в нижних отделах дыхательного тракта.



«Для ПЦР-тестирования берется мазок из ротоглотки. В случае, если вирус сконцентрировался в низших отделах дыхательного тракта, результат такого ПЦР-тестирования может быть ложноотрицательным. На достоверность результата влияет также соблюдение условий отбора и транспортировки биологического материала в лабораторию. По разным данным, до 20−25% результатов ПЦР-исследований могут быть ложноотрицательными», — говорится в сообщении.

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 920 новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, 15 человек из числа ранее заболевших скончались, 310 – выздоровели.