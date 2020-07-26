Донбасс. Итоги недели 20-26 июля

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной Украине части Донетчины подтверждено 850 случаев коронавирусной инфекции. При этом 484 человека выздоровели, а 12 умерли. С начала пандемии на Луганщине заболевания COVID-19 лабораторно подтверждено у 121 человека. Из них выздоровели — 89, лечатся — 31.



Группировка «ДНР» заявляет о 1648 случаях коронавируса. Из них на лечении – 804 пациента, выписаны – 747 человек, летальных случаев – 97. «ЛНР» подтверждает коронавирус у 608 человек, из которых 565 пациентов выздоровели, 15 — умерли.



Урегулирование конфликта на Донбассе



Трехсторонняя контактная группа на заседании приняла дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе. Они вступят в силу с 27 июля.



Кроме этого, во время заседания ТКГ стороны договорились об открытии двух новых КПВВ в Золотом и Счастье Луганской области не позднее 10 ноября 2020 года.



В рамках гуманитарной рабочей группы ТКГ украинская сторона передала списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц и ожидает того же от группировок «Л-ДНР».



Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил, что Россия на переговорах в ТКГ отказывается утверждать уже согласованные 13 районов для разминирования.



26 июля в штабе операции Объединенных сил и группировках «Л-ДНР» заявили, что готовы к бессрочному прекращению огня с 27 июля.



Президент Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили прекращение огня на Донбассе, детали взаимодействия в части разминирования, открытие новых КПВВ, обеспечение доступа Красного Креста к удерживаемым лицам.



Политика



Владимир Зеленский считает, что ответственность за соблюдение полного прекращения огня на Донбассе должна нести лидеры «нормандской четверки».



Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил, что Украина будет предлагать лидерам «нормандского формата» поддержать модернизацию Минских соглашений, если в 2020 году их не удастся реализовать.



Общество



Группировка «ДНР» анонсировала открытие контрольного пункта въезда-выезда «Еленовка» для въезда и выезда 27 июля.



В целом группировка намерена осуществлять пропуск через линию соприкосновения возле Донецка по понедельникам и пятницам.



В Украине разрабатывается механизм онлайн-подачи документов в вузы для детей из отдельных районов Донбасса и аннексированного Крыма.



В Луганске демонтировали барельеф украинского поэта Тараса Шевченко, который находился на стеле у здания Луганского национального университета имени Шевченко.



Права человека



«ДНР» приговорила к 5 годам заключения жителя Макеевки по обвинению в «участии в террористическом сообществе».



В Донецкой области на КПВВ «Новотроицкое» из-за отсутствия в списках группировки «ДНР» 14 человек вынуждены ночевать в палатке украинских спасателей у линии соприкосновения.



Весной и летом 2014 года, когда Славянск был захвачен пророссийскими вооруженными формированиями, судьбу отдельных людей решали на импровизированных «военно-полевых трибуналах». Журналисты «Радио Свобода» установили личности семерых из девяти участников «военно-полевых трибуналов».



В подконтрольном группировке «ЛНР» Антраците Луганской области в конце апреля исчез местный житель Александр Помников. Перед исчезновением он сообщил жене, что едет на сделку по продаже 20 000 долларов. По данным Восточной правозащитной группы, так называемая «милиция» его поиск не ведет.



Боевые действия



Восемь мирных жителей погибли, еще 47 получили ранения в результате вооруженного конфликта на Донбассе с начала 2020 года.



Миссия ОБСЕ 20 июля не смогла вернуть беспилотник из-за глушения сигнала на участке разведения в районе Золотого.



Утром 22 июля в результате боевых действий была повреждена магистраль канала Северский Донец — Донбасс на севере Горловки.



Миссия ОБСЕ 20 июля зафиксировала передвижение колонны у границы с Россией в неподконтрольном Украине районе Луганской области, где отсутствуют погранично-пропускные сооружения.



Дайджест ТВ-еженедельников о Донбассе:



«Донбасс сегодня»: В чем особенности так называемого «русского стиля» в политике? // Что происходит на пунктах пропуска на линии соприкосновения и почему группировки «Л-ДНР» не открывают проезд? // Куда ездят отдыхать жители Донецка: большой репортаж из неподконтрольного города.



«Донбасс Реалии»: В России для «ДНР» и «ЛНР» нет места?// Военное преступление России в Украине // Россия через Кадырова передала Зеленскому требования по Донбассу? // Сколько стоит отдых на Азовском море?

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