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«Воде Донбасса» удалось восстановить две магистрали канала под Горловкой

27 июля 2020, 08:50

«Воде Донбасса» удалось восстановить две магистрали канала под Горловкой

Специалисты коммунального предприятия «Вода Донбасса» в воскресенье завершили ремонт двух из трех веток трубопровода канала Северский Донец-Донбасс, что позволило начать подачу воды на Покровск и соседние населенные пункты. Об этом сообщает Донецкая облгосадминистрация.

Утром 22 июля боевыми действиями были повреждены участки водонапорного трубопровода канала «Северский Донец — Донбасс» в районе неподконтрольной украинским властям Горловке. Это привело к сокращению объемов подачи воды по обе стороны линии соприкосновения.

26 июля был завершен ремонт поврежденного участка левой ветви трубопровода диаметром 2300 мм и восстановили ветку трубопровода диаметром 2100 мм канала.

На правой ветке трубопровода диаметром 2300 мм выполнены работы примерно на 30%. В понедельник ремонт будет продолжаться в условиях соблюдения режима тишины и гарантий безопасности.

Фото: ДонОГА

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