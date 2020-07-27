Число заболевших коронавирусом в Украине возросло на 807 человек за сутки

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 807 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, 315 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 11 — умерли. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.



Общее число инфицированных с начала пандемии в стране по состоянию на утро 27 июля составило 65 656 человек. Из них выздоровели — 36 122, умерли из-за коронавируса 1 616 человек.



Сейчас в Украине COVID-19 болеют 27 918 человек, что на 481 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число выявленных заболевших за минувшие сутки зафиксировано во Львовской (120), Ивано-Франковской (96), Ровенской (78) областях и в Киеве (70).



Ситуация в регионах:





Вчера, 26 июля, сообщалось о 920 новых заболевших COVID-19 за сутки. 25 июля выявлено 1 106 новых инфицированных, 24 июля зафиксировано 972 заболевших, 23 июля — 856, 22 июля — 829 новых случаях, 21 июля было 673 новых заболевших коронавирусом.