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В Германии пока «не видят шансов» для возвращения России в G7

27 июля 2020, 10:44

В Германии пока «не видят шансов» для возвращения России в G7

Германия выступает против возвращения России в состав «большой семерки» и тем самым расширения формата до G8. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью Rheinische Post, передает DW.

«Россия сама может внести наибольший вклад в то, чтобы эти двери [для нее] открылись», — уверен Маас. «G7 и G20 — это два формата, которые разумно согласованы друг с другом, у нас нет необходимости еще в G11 или в G12», — считает глава МИД.

Он напомнил, что причиной исключения России стала аннексия Крыма и вмешательство на востоке Украины. «До тех пор, пока у нас нет решения [этих проблем], я не вижу никаких шансов [для возвращения РФ в "восьмерку"]», — подчеркнул Маас.

Отвечая на вопрос журналиста о том, не списала ли Европа Крым, глава МИД ФРГ заявил: «Мы не можем просто пожать плечами и принять к сведению, что в 21 веке границы в Европе просто так перекраиваются. Мы не посылаем сигналов Москве: когда будет урегулирован вопрос с востоком Украины, тогда будет урегулирован и Крым».

Маас признал, что сейчас отношения с Москвой «сложные» по многим направлениям. При этом министр добавил, что конфликты в Сирии, Ливии и Украине могут быть урегулированы только совместно с Россией. По его словам, Германия играет роль посредника в Ливии и совместно со Францией — на Донбассе. Тем не менее Россия тоже должна «внести свой вклад», — что на востоке Украины, по мнению Маса, происходит «очень медленно». Глава МИД ФРГ также напомнил, что в начале июля Москва заблокировала проект резолюции Совета Безопасности ООН по продлению трансграничного механизма оказания гуманитарной помощи Сирии.

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