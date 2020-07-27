На Донбассе не выявили новых заболевших COVID-19 в воскресенье

За минувшие сутки, 26 июля, не было выявлено новых заболевших коронавирусом по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе.



На подконтрольной Украине части Донецкой области за все время пандемии было выявлено 850 заболевших коронавирусом. Из них 643 человека выздоровели, а 12 — умерли. На лечении остается 195 пациентов.



Группировка «ДНР» объяснила отсутствие новых заболевших тем, что в воскресенье лаборатория находилась на санобработке и исследования не проводились. Всего в отдельных районах Донецкой области, по данным «минздрава ДНР», выявлено 1648 заболевших COVID-19. Из них 747 человек выздоровели, 97 — скончались. На лечении остается 804 пациента.



В Луганской области за все время пандемии коронавирус выявили у 120 человек. Из них, по данным СНБО, выздоровели 88 пациентов, лечатся — 31, а один человек умер.



Группировка «ЛНР» о новых случаях коронавируса в ОРЛО не сообщала. Ранее она признала, что на подконтрольной ей территории было выявлено 608 случаев COVID-19. Из них выздоровели 565 человек, а умерли — 15.