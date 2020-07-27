Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донбассе не выявили новых заболевших COVID-19 в воскресенье

27 июля 2020, 11:42

На Донбассе не выявили новых заболевших COVID-19 в воскресенье

За минувшие сутки, 26 июля, не было выявлено новых заболевших коронавирусом по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе.

На подконтрольной Украине части Донецкой области за все время пандемии было выявлено 850 заболевших коронавирусом. Из них 643 человека выздоровели, а 12 — умерли. На лечении остается 195 пациентов.

Группировка «ДНР» объяснила отсутствие новых заболевших тем, что в воскресенье лаборатория находилась на санобработке и исследования не проводились. Всего в отдельных районах Донецкой области, по данным «минздрава ДНР», выявлено 1648 заболевших COVID-19. Из них 747 человек выздоровели, 97 — скончались. На лечении остается 804 пациента.

В Луганской области за все время пандемии коронавирус выявили у 120 человек. Из них, по данным СНБО, выздоровели 88 пациентов, лечатся — 31, а один человек умер.

Группировка «ЛНР» о новых случаях коронавируса в ОРЛО не сообщала. Ранее она признала, что на подконтрольной ей территории было выявлено 608 случаев COVID-19. Из них выздоровели 565 человек, а умерли — 15.

ТЕГИ

Прочее
ДНР ЛНР коронавирус
Места
Луганская область Донецкая область

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:10
«ДНР» на день возобновила пропуск людей через КПВВ: ситуация в понедельник
13:05
«ДНР» рассматривает возможность открытия КПВВ «Еленовка» три раза в неделю
12:07
Штаб ООС: Боевики вели обстрелы после начала перемирия
11:42
На Донбассе не выявили новых заболевших COVID-19 в воскресенье
08:50
«Воде Донбасса» удалось восстановить две магистрали канала под Горловкой
22:33
Донбасс. Итоги недели 20-26 июля
13:52
ВСУ и группировки «Л-ДНР» заявили о готовности к прекращению огня на Донбассе
13:13
«ДНР» откроет КПВВ «Еленовка» для въезда и выезда 27 июля
12:07
Правозащитники: В Антраците 4 месяца назад исчез местный житель
11:15
В ОРДЛО заявили об одной смерти от коронавируса и пяти новых заболевших
20:25
Кто против Пушилина в «ДНР»? Как расправляются с внутренней оппозицией ►
16:36
Возле Донецка возник масштабный пожар, в небо поднялось облако ядовитого дыма
12:34
За 24 июля КПВВ в сторону Донецка пересекли 175 человек, в обратную — 208
12:20
«ЛНР» сообщила о 606-м случае COVID-19
12:06
В ОРЛО вследствие обстрелов повреждены 5 домов
все новости
16:03
Резников: «Режим тишины» на Донбассе поможет выполнить несколько пунктов «Минска»
15:54
МИД ФРГ: Дата встречи министров «нормандского формата» все еще неизвестна
15:18
Минэнерго: За полгода на зарплаты шахтерам было направлено 3 млрд гривен
15:01
Россия отказалась гарантировать перемирие на Донбассе
14:10
«ДНР» на день возобновила пропуск людей через КПВВ: ситуация в понедельник
14:00
За месяц на Донетчине на 12% выросло промпроизводство
13:05
«ДНР» рассматривает возможность открытия КПВВ «Еленовка» три раза в неделю
12:07
Штаб ООС: Боевики вели обстрелы после начала перемирия
11:55
Гражданам Украины хотят выдавать официальный email вместе с паспортом
11:42
На Донбассе не выявили новых заболевших COVID-19 в воскресенье
10:44
В Германии пока «не видят шансов» для возвращения России в G7
10:24
ОБСЕ зафиксировала сокращение расстояния между боевиками и ВСУ на Луганщине
09:22
Число заболевших коронавирусом в Украине возросло на 807 человек за сутки
09:16
В Луганской области пожар уничтожил 40 гектаров пшеницы
08:50
«Воде Донбасса» удалось восстановить две магистрали канала под Горловкой
все новости
ВИДЕО
Кто против Пушилина в «ДНР»? Как расправляются с внутренней оппозицией ►
25 июля, 20:25
Как безопасно путешествовать на поезде в эпоху коронавируса ►
24 июля, 17:35
Президенты Украины и Швейцарии приехали на Донбасс. Подробности ►
23 июля, 19:05

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция