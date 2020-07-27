За месяц на Донетчине на 12% выросло промпроизводство

Промышленное производство Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) по сравнению с маем 2020 года он увеличилось на 12,8%. Однако за период с января по июнь 2020 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года сократилось на 11,4%. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.



Отмечается, что прирост производства в июне 2020 года связан с постепенным восстановлением внутреннего и внешнего спроса на металл и другую продукцию после смягчения карантина, а также за счет дальнейшего повышения нагрузки на генерирующие мощности тепловых электростанций области в единой энергосистеме Украины.



В июне 2020 года увеличился в по сравнению с предыдущим месяцем объем продукции в машиностроении на 5,3%, производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 17,7%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 19,9%, производстве химических веществ и химической продукции – на 22,2%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – на 23,1%.



В то же время с начала 2020 года спад зафиксирован во всех основных видах промышленной деятельности региона, за исключением производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.



Добыча угля в январе–июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшилась на 23,6% и составила 4,8 млн тонн, а месячная добыча сократилась по сравнению с июнем 2019 года на 39,3%.