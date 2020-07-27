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Россия отказалась гарантировать перемирие на Донбассе

27 июля 2020, 15:01

Россия отказалась гарантировать перемирие на Донбассе

Россия не может выступать в качестве гаранта соблюдения режима полного прекращения огня на Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он в очередной раз повторил тезис Кремля о том, что Россия не является участником данного конфликта.

«На уровне "нормандского формата" [закрепить эту договоренность] — это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на Юго-Востоке Украины», — приводит слова Пескова ТАСС.

Отвечая на вопрос, должны ли Москва и Киев оперировать одинаковыми определениями относительно конфликта на Донбассе, представитель Кремля призвал «исходить из тех формулировок, которые есть в минском Комплексе мер».

Вместе с тем вступившие в силу договренности о бессрочном перемирии на Донбассе Песков оценил положительно. «Это очень существенный и положительный шаг в сторону укрепления взаимного доверия и разрядки напряженности на линии соприкосновения», — сказал представитель Кремля. По его словам, «важно будет, чтобы обе стороны полностью придерживались своих обязательств и договоренностей».

Как известно, украинские власти настаивают, что сторонами конфликта на Донбассе являются Украина и Россия. Москва же утверждает, что конфликт произошел между Киевом с одной стороны и самопровозглашенными «ДНР»/«ЛНР» с другой.

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Трехсторонняя контактная группа приняла дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе, который начался 27 июля. Эти меры включают конкретные пункты, которые запрещают сторонам конфликта вести боевые действия.

Стороны обязались соблюдать перемирие, но заявили, что оставляют за собой права открывать ответный огонь.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил, чтобы документ о полном прекращении огня на Донбассе был утвержден всеми членами «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция). По его словам, это повысит статус ответственности за соблюдение «режима тишины».

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