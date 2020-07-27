Минэнерго: За полгода на зарплаты шахтерам было направлено 3 млрд гривен

В течение первого полугодия текущего года из госбюджета на зарплаты шахтерам было выделено 3 млрд гривен. Об этом заявила вр. и. о. министра энергетики Ольга Буславец во время брифинга, передает «Интерфакс-Украина».



Она уточнила, что оставшаяся небюджетная задолженность по зарплате составляет чуть более 200 млн гривен.



«Эти долги будут погашены за счет реализации угольной продукции, которую нам удалось стабилизировать», — подчеркнула Буславец.



Минэнерго занимается разработкой концепции реформирования угольной отрасли и плана мероприятий к ней, а также привлечено в разработке Национальной программы трансформации угольной отрасли до 2030 года.



30 июня под зданием Офиса президента началась бессрочная акция протеста шахтеров «Мирноградуголь», «Добропольеуголь», «Селидовуголь», представителей шахт Львовско-Волынского бассейна с требованием, в частности, обеспечить рынок сбыта для их продукции.