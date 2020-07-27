МИД ФРГ: Дата встречи министров «нормандского формата» все еще неизвестна

Вопрос о дате возможной встречи министров стран «нормандского формата» по урегулированию ситуации на Донбассе пока остается открытым. Об этом заявил официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер, передает «Интерфакса-Украина».



«Никаких новых дат пока нет, работа продолжается», — сказал Бургер.



Президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин 26 июля обсудили по телефону выполнение договоренностей, достигнутых во время «нормандского саммита» 9 декабря 2019 года в Париже. Договоренности касаются планов реализации минского соглашения по урегулированию ситуации в зоне конфликта.