Резников: «Режим тишины» на Донбассе поможет выполнить несколько пунктов «Минска»

Договоренности о полном прекращении огня на Донбассе помогут выполнить несколько пунктов Минских соглашений. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



«Это даст нам возможность достичь выполнения первых пунктов Комплекса мер Минских соглашений, которые касаются режима тишины и прекращения огня», — сказал он в комментарии телеканалу «Украина 24».



По словам Резникова, «все остальное даже в переговорах не срабатывает, если мы теряем человеческие жизни». «Как только начнется реальный "режим тишины", то, соответственно, это понизит градус отношения каждого из нас к тому, что происходит в зоне ООС» — подчеркнул он.

На прошлой неделе Трехсторонняя контактная группа приняла дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе, который начался 27 июля. Эти меры включают конкретные пункты, которые запрещают сторонам конфликта вести боевые действия.



Стороны обязались соблюдать перемирие, но заявили, что оставляют за собой права открывать ответный огонь.



По данным украинской стороны, боевики нарушили перемирие в первый час после его наступления.