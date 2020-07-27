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Боевики дважды стреляли с начала суток. Без потерь

27 июля 2020, 19:07

Боевики дважды стреляли с начала суток. Без потерь

С начала суток боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Под огнем оказались украинские военные вблизи Водяного, Новомихайловки и Пивденного. Боевики стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь, вследствие вражеских обстрелов, нет», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе Трехсторонняя контактная группа приняла дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе, который начался 27 июля. Эти меры включают конкретные пункты, которые запрещают сторонам конфликта вести боевые действия.

Стороны обязались соблюдать перемирие, но заявили, что оставляют за собой права открывать ответный огонь.

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