Под Офисом президента протестовали против новой договоренности о «тишине» на Донбассе

Под зданием Офиса президента в Киеве прошла акция протеста против новой договоренности о прекращении огня на Донбассе, которое начало действовать с 27 июля. Об этом сообщает hromadske.



Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, акция прошла мирно, нарушений не было. Порядок охраняли 300 полицейских и нацгвардейцев. По оценкам правоохранителей, на акции было около тысячи человек.



Организаторы акции — «Движение сопротивления капитуляции». Митингующие считают, что новое перемирие фактически превратит Россию в наблюдателя, и заставит Украину договариваться с самопровозглашенными «ЛНР» и «ДНР».



Люди также требовали, чтобы к ним вышел президент и скандировали «Зелю, геть!». В руках они держали плакаты с надписями «Россия — враг», «Нет перемирию с врагом», «Зеленского вон», «Защитим армию» и другие.



Акция под Офисом президента длилась около полутора часа, затем митингующие отправились к дому президента Зеленского и на Майдан.

На прошлой неделе Трехсторонняя контактная группа приняла дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе, который начался 27 июля. Эти меры включают конкретные пункты, которые запрещают сторонам конфликта вести боевые действия.



Стороны обязались соблюдать перемирие, но заявили, что оставляют за собой права открывать ответный огонь.