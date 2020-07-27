По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

За минувшие сутки, 26 июля, не было выявлено новых заболевших коронавирусом по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе.



Политика



Россия отказалась выступать гарантом соблюдения режима полного прекращения огня на Донбассе.



Вопрос о дате возможной встречи министров «нормандского формата» пока остается открытым, сообщили в МИД ФРГ.



Боевые действия



На Донбассе с полуночи начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля. При этом, ВСУ и боевики заявили о готовности открыть огонь в случае нарушения «режима тишины» другой стороной. Штаб ООС заявил о двух случаях нарушения режима «тишины» боевиками с начала суток.



Общество



Группировка «ДНР» на день открыла пункт пропуска «Еленовка» под Донецком, который соединен дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое».



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