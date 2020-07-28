За сутки коронавирус выявили у 919 человек в Украине

За минувшие сутки в Украине выявлено 919 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



Кроме этого, 13 человек из числа ранее заболевших умерли, 622 — выздоровели.



С начала пандемии коронавирус в Украине подтвержден у 66 575 человек, из которых 36 744 выздоровели, 1 629 человек — умерли. Еще 28 202 пациента продолжают лечение, что на 284 человека больше, чем днем ранее.



Ситуация в регионах:

Данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях у властей Украины нет.



Вчера, 27 июля, сообщалось о 807 заболевших коронавирусом, 27 июля — о 920 инфицированных, 25 июля о 1 106 новых случаях.