Украинский переговорщик в ТКГ прокомментировал нарушение перемирия на Донбассе

Украинская сторона анализирует обстрелы со стороны боевиков в первый день полного прекращения огня на Донбассе и информирует миссию ОБСЕ.



Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин в эфире «Громадського радіо».



«Обо всех случаях огня со стороны нашего противника мы информируем как СММ ОБСЕ, так и международных партнеров, и вся эта информация собирается в такую "копилку" действий, нарушающих или пытающихся нарушить перемирие, чтобы на политическом уровне, путем переговоров держать ситуацию под контролем», — сказал он.



Представитель Украины в ТКГ напомнил, что такие единичные провокации бывали и во время предыдущих перемирий.



«Задача наша состоит в том, чтобы, как правильно отметил руководитель Операции Объединенных сил, верифицировать: или это просто провокация, цель которой услышать огонь и после этого начать разбираться, кто первым открыл огонь; или все же проверить, что это принципиальное решение вооруженных сил нашего противника. Поэтому, я думаю, что мы можем доверять нашим военным и быть сдержанными», — сказал парламентарий.

С 27 июля на Донбассе начался режим полного прекращения огня.



На прошлой неделе Трехсторонняя контактная группа приняла дополнительные меры по контролю за соблюдением перемирия. Они включают конкретные пункты, которые запрещают сторонам конфликта вести боевые действия.



Стороны обязались соблюдать «режим тишины», но заявили, что оставляют за собой право открывать ответный огонь.



В первый день перемирия украинская сторона зафиксировала три обстрела со стороны боевиков.