«ДНР» заявила о 21 заболевшем коронавирусом и двух умерших за сутки

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявлен 21 новых случай заболевания коронавирусом COVID-19. Кроме того, умерли двое заболевших ранее — 83-летний мужчина и 72-летняя женщина.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Утверждается, что пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлены у прибывших с подконтрольной Украине территории 17 июля. Другие случаи COVID-19 подтверждены у людей, которые контактировали с заболевшими ранее.



Кроме того, за сутки были выписаны 28 человек.



Всего по состоянию на утро 28 июля «ДНР» признает 1669 заболевших коронавирусом. Из них выписаны 775 человек, умерших — 99. Продолжают болеть 795 пациентов.

На подконтрольной Украине части Донецкой области с начала пандемии выявили 852 заболевших коронавирусом.



У властей Украины нет подтвержденных данных о заболеваемости на неподконтрольной территории.