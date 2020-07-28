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«ДНР» заявила о 21 заболевшем коронавирусом и двух умерших за сутки

28 июля 2020, 10:34

«ДНР» заявила о 21 заболевшем коронавирусом и двух умерших за сутки

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявлен 21 новых случай заболевания коронавирусом COVID-19. Кроме того, умерли двое заболевших ранее — 83-летний мужчина и 72-летняя женщина.

Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».

Утверждается, что пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлены у прибывших с подконтрольной Украине территории 17 июля. Другие случаи COVID-19 подтверждены у людей, которые контактировали с заболевшими ранее. 

Кроме того, за сутки были выписаны 28 человек.

Всего по состоянию на утро 28 июля «ДНР» признает 1669 заболевших коронавирусом. Из них выписаны 775 человек, умерших — 99. Продолжают болеть 795 пациентов.

На подконтрольной Украине части Донецкой области с начала пандемии выявили 852 заболевших коронавирусом. 

У властей Украины нет подтвержденных данных о заболеваемости на неподконтрольной территории.

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