Командир полка Кадырова признал, что его сослуживец воевал в Украине

Командир полка специального назначения имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев, поздравляя своего сослуживца с днем рождения, рассказал, что тот был в Украине, Южной Осетии, Ливии и Сирии.
Соответствующий пост Чалаев опубликовал в Instagram. На фотографии — лейтенант по имени Арсен.
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В комментариях у Чалаева спросили, откуда столько наград у его сослуживца. Командир полка ответил, что это награды за участие в вооруженных конфликтах в других странах. «Был в Украине и Ливии, затем Сирия и Южная Осетия», — написал Чалаев.
На комментарий «в Украине наших нет», Чалаев написал, что «он был», имя в виду своего сослуживца.
Полк имени Ахмата Кадырова входит в структуру МВД России и базируется в Чеченской республике.
Глава Чечни Рамзан Кадыров подтверждал участие чеченцев в боях на востоке Украины на стороне группировок «ДНР» и «ЛНР». По его словам, чеченцы покинули регион после перемирия, объявленного 15 февраля 2015 года.