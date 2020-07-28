Командир полка Кадырова признал, что его сослуживец воевал в Украине

Командир полка специального назначения имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев, поздравляя своего сослуживца с днем рождения, рассказал, что тот был в Украине, Южной Осетии, Ливии и Сирии.



Соответствующий пост Чалаев опубликовал в Instagram. На фотографии — лейтенант по имени Арсен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Дала ирсе иманехь вах войл хьо Арсен Публикация от ПЕХОТА КРА (@za_kra_zamid_chalaev) 12 Июл 2020 в 10:36 PDT



В комментариях у Чалаева спросили, откуда столько наград у его сослуживца. Командир полка ответил, что это награды за участие в вооруженных конфликтах в других странах. «Был в Украине и Ливии, затем Сирия и Южная Осетия», — написал Чалаев.

На комментарий «в Украине наших нет», Чалаев написал, что «он был», имя в виду своего сослуживца.

Полк имени Ахмата Кадырова входит в структуру МВД России и базируется в Чеченской республике.

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтверждал участие чеченцев в боях на востоке Украины на стороне группировок «ДНР» и «ЛНР». По его словам, чеченцы покинули регион после перемирия, объявленного 15 февраля 2015 года.