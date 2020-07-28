Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Пограничники пояснили новый порядок перемещения вещей через КПВВ на Донбассе

28 июля 2020, 14:12

Пограничники пояснили новый порядок перемещения вещей через КПВВ на Донбассе

В Государственной пограничной службе пояснили нововведения, касательно перемещения личных вещей и товаров через линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда ГПСУ.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий 14 июля приняло соответствующий приказ.

В Донецком погранотряде указали, что важным изменением является то, что гражданин может перемещать наличные средства из оккупированной территории на контролируемую Украине территории в сумме, не превышающей 50 000 гривен или эквивалентной сумме в иностранной валюте, без подтверждающих документов об их происхождении.

Сумму более нормы следует по-прежнему согласовывать с представителями Координационного центра. С подконтрольной Украине территории на временно оккупированную разрешено перевозить не более 50 000 гривен (или эквивалент) без подтверждающих документов об их происхождении.

Также в перечне расширили список товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам. В частности, медицинские изделия индивидуального использования «для обеспечения жизнедеятельности человека и контроля за его состоянием. При этом у таких медицинских изделий должны быть признаки того, что они уже использовались.

Лекарственные средства можно перемещать через КПВВ в количестве, не превышающем указанный в рецепте (оригинал или копия). При этом рецепт должен быть выдан на имя лица, которое пересекает линию соприкосновения, но не более 10 ампул, 50 таблеток или 10 трансдермальных систем (для лекарственных средств, содержащих наркотические или психотропные вещества).

Смотрите также:

ТЕГИ

Прочее
Ситуация на КПВВ
Организации
ГПСУ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:27
Пушилин признал дефицит медиков
14:59
«ДНР» приговорила жительницу Макеевки к 10 годам тюрьмы за «шпионаж»
10:34
«ДНР» заявила о 21 заболевшем коронавирусом и двух умерших за сутки
10:08
Шанс на мир, демонтаж Шевченко в Луганске, работа КПВВ. Дайджест ►
14:10
«ДНР» на день возобновила пропуск людей через КПВВ: ситуация в понедельник
13:05
«ДНР» рассматривает возможность открытия КПВВ «Еленовка» три раза в неделю
12:07
Штаб ООС: Боевики вели обстрелы после начала перемирия
11:42
На Донбассе не выявили новых заболевших COVID-19 в воскресенье
08:50
«Воде Донбасса» удалось восстановить две магистрали канала под Горловкой
22:33
Донбасс. Итоги недели 20-26 июля
13:52
ВСУ и группировки «Л-ДНР» заявили о готовности к прекращению огня на Донбассе
13:13
«ДНР» откроет КПВВ «Еленовка» для въезда и выезда 27 июля
12:07
Правозащитники: В Антраците 4 месяца назад исчез местный житель
11:15
В ОРДЛО заявили об одной смерти от коронавируса и пяти новых заболевших
20:25
Кто против Пушилина в «ДНР»? Как расправляются с внутренней оппозицией ►
все новости
17:47
Прокуратура расследует гибель шахтера в Луганской области
17:27
Пушилин признал дефицит медиков
16:55
Зеленский создал военно-гражданскую администрацию Северодонецка
16:27
Неизвестный с топором напал на синагогу в Мариуполе
15:53
«ДНР» до сих пор не погасила долги по зарплате железнодорожникам
15:50
У Зеленского заявили, что перемирие на Донбассе работает, несмотря на единичные обстрелы
14:59
«ДНР» приговорила жительницу Макеевки к 10 годам тюрьмы за «шпионаж»
14:47
В Кремле пока не готовы говорить о возвращении российских офицеров в СЦКК
14:12
Пограничники пояснили новый порядок перемещения вещей через КПВВ на Донбассе
13:48
Коронавирусом в ВСУ болеют 160 человек
13:09
Кучма вышел из переговоров по Донбассу
12:40
Командир полка Кадырова признал, что его сослуживец воевал в Украине
11:41
«Динамо» опубликовало переписку Луческу и Суркиса. Он остается главным тренером
11:10
Депутат «Слуги народа» Гетманцев заразился коронавирусом
10:34
«ДНР» заявила о 21 заболевшем коронавирусом и двух умерших за сутки
все новости
ВИДЕО
Неизвестный с топором напал на синагогу в Мариуполе
28 июля, 16:27
Шанс на мир, демонтаж Шевченко в Луганске, работа КПВВ. Дайджест ►
28 июля, 10:08
Как работают КПВВ на Донбассе сегодня ►
27 июля, 17:31

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция