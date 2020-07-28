Пограничники пояснили новый порядок перемещения вещей через КПВВ на Донбассе

В Государственной пограничной службе пояснили нововведения, касательно перемещения личных вещей и товаров через линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого погранотряда ГПСУ.



Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий 14 июля приняло соответствующий приказ.



В Донецком погранотряде указали, что важным изменением является то, что гражданин может перемещать наличные средства из оккупированной территории на контролируемую Украине территории в сумме, не превышающей 50 000 гривен или эквивалентной сумме в иностранной валюте, без подтверждающих документов об их происхождении.



Сумму более нормы следует по-прежнему согласовывать с представителями Координационного центра. С подконтрольной Украине территории на временно оккупированную разрешено перевозить не более 50 000 гривен (или эквивалент) без подтверждающих документов об их происхождении.



Также в перечне расширили список товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам. В частности, медицинские изделия индивидуального использования «для обеспечения жизнедеятельности человека и контроля за его состоянием. При этом у таких медицинских изделий должны быть признаки того, что они уже использовались.



Лекарственные средства можно перемещать через КПВВ в количестве, не превышающем указанный в рецепте (оригинал или копия). При этом рецепт должен быть выдан на имя лица, которое пересекает линию соприкосновения, но не более 10 ампул, 50 таблеток или 10 трансдермальных систем (для лекарственных средств, содержащих наркотические или психотропные вещества).



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