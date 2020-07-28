В Кремле пока не готовы говорить о возвращении российских офицеров в СЦКК

Кремль пока не может говорить о конкретных условиях возвращения российских военных в Совместный центр контроля и координации прекращения огня на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.



Говоря о позиции Кремля по поводу возвращения российских офицеров в СЦКК Песков сказал, что «после того, как этот вопрос будет проработан на предмет определения модальности их участия, гарантий их равноправного участия, тогда можно будет думать».



«Пока говорить о каких-то конкретных условиях сложно», — сказал он.



«Никто не отказывается обсуждать этот вопрос, но сначала его нужно вместе обсуждать и прорабатывать», — добавил Песков.

Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украинская сторона хочет, чтобы российские офицеры вернулись в состав СЦКК.



Представители России вышли из состава СЦКК в декабре 2017 года. В России заявили, что их представители СЦКК якобы «сталкивались с серьезными трудностями из-за позиции украинской власти».