«ДНР» приговорила жительницу Макеевки к 10 годам тюрьмы за «шпионаж»

Группировка «ДНР» приговорила жительницу Макеевки к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы колонии общего режима за «шпионаж» и «участие в террористическом сообществе». Об этом сообщает пресс-служба «генпрокуратуры ДНР».



Как утверждается, гражданка «О» в сентябре 2017 года была завербована сотрудником Службы безопасности Украины.



Якобы по заданию украинской спецслужбы мкеевчанка обвиняемая осуществляла террористическую и шпионскую деятельность на подконтрольной «ДНР» территории в период с сентября 2017 по октябрь 2018 года.



Приговор в ее деле был вынесен «Буденовским межрайонным судом» Донецка.

Преследование по обвинению в «шпионаже» — распространенная практика на территориях под контролем группировок «ДНР» и «ЛНР». Сепаратистские СМИ часто сообщают о «судебных» приговорах с тюремными сроками для местных жителей.



При этом в докладах Управления верховного комиссара ООН по правам человека в Украине неоднократно сообщалось о грубых нарушениях при «расследовании» и «судебном рассмотрении» таких дел. В частности, задержанные уже априори считались виновными и дальнейшие действия «органов ДНР» становились лишь «формальностью».