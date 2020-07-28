«ДНР» до сих пор не погасила долги по зарплате железнодорожникам

На подконтрольной группировке «ДНР» территории по-прежнему существует задолженность по заработной плате перед работниками железной дороги. Это следует из сообщения на сайте главы «ДНР» Дениса Пушилина по итогам его общения с жителями Ясиноватой.



По словам Пушилина, на данный момент «в приоритете возобновить своевременную выплату заработной платы железнодорожникам».



«Здесь все взаимосвязано: металлурги не могут заплатить из-за сбыта, железная дорога не может выполнить свои обязательства», — рассказал о проблеме глава «ДНР».



Пушилин обещает, что «ДНР» сохранит железнодорожную отрасль, так как без нее «мы не сможем ни уголь вывозить, ни металл, ни поставлять сырье».



По его словам, «люди есть, специалисты есть, несмотря на определенный отток профессионалов».

В «ДНР» признали проблему задолженности по зарплате железнодорожникам в конце мая. Тогда Пушилин поручил «генеральной прокуратуре» взять на контроль своевременность выплат.



Этому предшествовало открытое письмо железнодорожников, в котором рассказывалось о долгах по зарплате, плохих условиях труда и оттоке кадров.